Começa pré-venda para shows de Paul McCartney

Começa nesta quinta (28) a pré-venda de ingressos para os shows que Paul McCartney fará em Belo Horizonte e Goiânia, nos dias 4 e 6 de maio, respectivamente. De acordo com a produtora Planmusic, às 10 horas a compra já estará liberada, pelo site ingresso.com, para fãs que possuem o cartão Ourocard do Banco do Brasil. O público em geral poderá adquirir entradas a partir de 1.º de abril. Os ingressos custam de R$ 160 (arquibancada inteira) a R$ 600 (pista premium inteira). Sir Paul também fará shows em Fortaleza, no dia 5. A pré-venda para a apresentação na capital cearense começa no dia 2 de abril; e a venda geral, no dia 6. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

