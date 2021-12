Começa neste sábado venda de ingressos para David Guetta

Os fãs de David Guetta vão poder comprar os ingressos para o Tour Salvador do DJ a partir deste sábado. Os valores do primeiro lote vão de R$ 80 a R$ 200. Os ingressos podem ser comprados nos balcões dos shoppings e nas lojas da Ticketmix, ou através do site www.ticketmix.com.br.

O show do DJ será no dia 9 de janeiro, no Parque de Exposições. Dividida em três setores, a David Guetta Tour Salvador a pista, que custa R$ 80 (feminino) e R$ 90 (masculino), Pista Premium com acesso à frente do palco, R$ 130 feminino e R$ 150 masculino, e Camarote com vista privilegiada, ao valor de R$ 200.

