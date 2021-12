Coma de Dominguinhos é irreversível, diz jornal

O músico pernambucano Dominguinhos, 71, está num estágio de coma irreversível, segundo noticiado pelo jornal "Diário de Pernambuco" nesta nesta sexta-feira (15).

De acordo com a publicação, a família do músico foi informada em 25 de fevereiro pela equipe do Hospital Sírio Libanês que o estado de saúde do sanfoneiro é irreversível. Em respeito aos fás, o filho mais velho de primeiro casamento do cantor, Mauro da Silva Moraes, resolveu divulgar a informação sobre estado de saúde do seu pai.

"Quando meu pai ainda estava internado em Recife, um médico disse que ele não ia mais acordar. Não acreditei, outros médicos disseram que ele poderia sair do coma. Ele abria os olhos e ficava todo mundo esperançoso", disse Mauro ao jornal pernambucano.

"No mês passado, o médico dele no Sírio-Libanês falou que o coma não tinha mais volta. Eu perguntei se ele ia acordar e ele me disse que não, que o quadro do meu pai estava caminhando para um coma vegetativo", contou o filho.

