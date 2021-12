Com Ziraldo e Marina Colasanti, começa o Salão do Livro Para Crianças e Jovens

Começa nesta quarta, 8, no Rio de Janeiro, e vai até o dia 19 de junho, o 18º Salão Nacional do Livro para Crianças e Jovens. Escritores, ilustradores e especialistas em literatura infanto juvenil se revezam pelos diversos espaços montados no Centro de Convenções SulAmérica para conversas com os pequenos leitores, com professores e outros especialistas. Ao longo da programação, além dos debates, haverá muita contação de histórias e sessões de autógrafos.

Entre os convidados desta edição estão os principais autores e ilustradores de literatura infantil e juvenil do País como Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Roger Mello, Odilon Moraes, Luciana Savaget, André Neves, Fernando Vilela, Guto Lins, Ivan Zigg, Karen Acioly, Luciana Sandroni, Luiz Antonio Aguiar, Marcelo Pimentel, Eliardo e Mary França, Nilma Lacerda, Rui de Oliveira, Stela Barbieri e Ziraldo.

Ziraldo, por exemplo, é um dos destaques do sábado, 11. Ele estará por lá às 16 horas. E volta ao Salão no domingo, às 11 horas.

A Espanha é o país homenageado desta edição e chega ao evento com uma delegação de 11 pessoas entre escritores, ilustradores, editores e uma das teóricas mais respeitadas da área, Teresa Colomer.

Durante o Salão, as crianças vão poder manusear livros publicados em mais de 70 idiomas numa biblioteca global montada lá, além de visitar os estandes das quase 40 editoras participantes.

São esperados 40 mil visitantes, cinco mil a mais do que em 2015. No ano passado, foram 71 lançamentos, 54 conversas, 84 leituras, 28 encontros com autores, 22 performances de ilustradores e 23.776 exemplares de livros distribuídos para as crianças que visitaram o Salão - essa iniciativa conta com o apoio das editoras e é realizada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), promotora do evento, desde sua terceira edição.

Na abertura, nesta quarta-feira, 8, foram premiados os vencedores do Prêmio FNLIJ, que revelou os melhores livros publicados no Brasil em 2015.

