Com voz de Pabllo Vittar, "Super Drags" estreia na Netflix

Polêmico desde a sua divulgação, "Super Drags", chega nessa sexta-feira, 9, na Netflix. Seguindo o gênero de animações adultas presentes no catálogo do serviço de streaming como Bojack Horseman, F Is Family, DesEncato, entre outras. Super Drags chega com um conceito e uma responsabilidade: representar a comunidade LGBT com propriedade e principalmente com muito humor.

Criada por Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut, a trama acompanha as aventuras de Donizete, Patrick e Ralph, que se transformam em Scarlet Carmesin, Lemon Chifon e Safira Cyan. Com vozes de Pabllo Vittar e Silvetty Montilla,

A animação conta, em cinco episódios, a história das três heroínas, que com o poder da amizade e suas qualidades pessoais –Safira é o coração, Lemon é o cérebro e Scarlet a força – trazem de forma divertida uma maneira diferente de mostrar aspectos da comunidade.

Além da polêmica por conta da temática, Super Drags acerta muito bem no uso do humor ácido que busca testar limites, pensado para o público LGBT.

Em julho, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) condenou a produção alertando sobre possíveis perigos “de se utilizar uma linguagem iminentemente infantil para discutir tópicos próprios do mundo adulto”, enquanto diz que o problema não é o desenho, mas o tema de super-heróis.

A série recebeu classificação indicativa para 16 anos.

