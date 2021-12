Com Tiago Iorc, MTV traz de volta acústico MTV

A MTV Brasil anunciou nesta quarta-feira, 15, o retorno do programa 'Acústico MTV', que contará com Tiago Iorc em sua primeira edição. O programa será gravado em São Paulo, no dia 30 de maio, e ainda não tem data de exibição definida. O show é exclusivo para convidados.

Na ocasião, Tiago Iorc apresentará pela primeira vez seu novo álbum, 'Reconstrução'. O disco teve lançamento surpresa, após Tiago fazer uma pausa de mais de um ano na carreira. As treze faixas foram divulgadas no mesmo dia, todas acompanhadas por clipes, e chegaram ao Top 50 do Spotify.

O 'Acústico MTV' foi um dos programas de maior sucesso da emissora. Entre os nomes que já passaram por ele, estão Legião Urbana, Rita Lee, Gilberto Gil, Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Cidade Negra, Kid Abelha, Zeca Pagodinho, Ira, Titãs, Gal Costa, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Cássia Eller, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, O Rappa e Sandy & Junior. A última edição, com Arnaldo Antunes, havia sido gravada em 2011.

