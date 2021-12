Com morte de Bacall, se vai último vivo da lista de Vogue

Com a morte da atriz americana Lauren Bacall nesta terça-feira, 12, todos os 16 artistas citados na música "Vogue", de Madonna, estão mortos. A questão foi lembrada pela usuária Marci Robin no Twitter.

Upon news of Lauren Bacall's death, my friend Beth informed me, "Everyone name-dropped in Madonna's 'Vogue' is now gone." Holy shit.