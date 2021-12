Com meta de pôr cultura acima de ideologias, Regina Duarte assume secretaria nesta quarta-feira

Após aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura, Regina Duarte tomará posse nesta quarta-feira, 4. Segundo divulgado pela atriz nas redes sociais, a missão é pacificar a secretaria e fazer com que cultura esteja acima de ideologias.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Regina Duarte tem o desafio de conciliar expectativas do governo conservador com os anseios da classe artística, que espera maior abertura da secretaria com relação aos ocupantes anteriores do cargo.

A posse contará com a presença de representantes da classe artística e políticos. A cerimônia está marcada para às 11h, no salão nobre do Palácio do Planalto.

adblock ativo