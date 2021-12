Com ingressos a partir de R$ 15, espetáculo “5x Comédia” volta a Salvador

Nos dias 16 e 17 de março, estreia em Salvador a temporada 2019 do espetáculo “5 X Comédia”, com ingressos a partir de R$15 (meia entrada). A peça, que terá como palco o Teatro Castro Alves, tem no elenco Bruno Mazzeo, Fabíola Nascimento, Thalita Carauta, Luís Miranda e Lúcio Mauro Filho, cada um apresentando um esquete no palco.

Com texto do escritor e roteirista Antonio Prata, Bruno Mazzeo apresenta “Nana, nenê”, que retrata o desespero do clarinetista Rodrigo, um pai enlouquecido entre escolas de mamada e de métodos para fazer o bebê dormir. “Arara Vermelha”, criado por Jô Bilac para Fabiula Nascimento, é uma metáfora da sociedade brasileira. Do alto de seu poleiro, a ave tem um surto de intransigência diante do novo mascote do pet shop. Já em “Milho aos Pombos”, de Pedro Kosovski, Thalita Carauta interpreta uma eterna aspirante a atriz.

Em “Madame Sheila”, esquete escrito e encenado por Luis Miranda, uma socialite vinda da França faz uma palestra sobre sofisticação e elegância, com dicas de lugares, moda, comidas e drinks para um grupo seleto de convidados. Em “Medusa”, o ator Lucio Mauro Filho, vive a tentativa desesperada de um homem de meditar em meio ao caos urbano. Ao tentar esvaziar a mente, a busca pelo sentido da vida se coloca em seu caminho.

Depois de Salvador, a peça segue para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Belo Horizonte.

