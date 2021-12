Com homenagens, corpo de Gabriel Diniz é enterrado em João Pessoa

O corpo Gabriel Diniz foi enterrado nesta terça-feira, 28, por volta das 17h, no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa, na Paraíba. Além de familiares, amigos e fãs, os artistas Wesley Safadão, Xand Avião, Matheus, da dupla Matheus e Kauan, Mano Walter, a youtuber Gkay, foram prestar as últimas homenagens ao cantor.

Apesar de inicialmente ter sido fechado para parentes, por volta das 8h50, os fãs puderam entrar no velório realizado no ginásio de esportes Ronaldão, que contou com uma roda de oração feita por amigos, fãs e produtores, além da celebração de uma missa.

Padrinho e sócio do cantor, Wesley Safadão se emocionou ao fazer um discurso. Em seguida, cantou a música "Paraquedas", uma composição de Gabriel com a dupla Jorge e Mateus. Após o velório, o corpo foi levado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério. Mesmo restrito para parentes e amigos do cantor, fãs e admiradores se reuniram na entrada do local onde acontecia o sepultamento.

