Com guarda de filhas adotivas, Glória Maria descobre instinto materno

Morando desde dezembro do ano passado em Salvador e trabalhando com projetos sociais em comunidades carentes, a jornalista Glória Maria agora está em uma nova fase da sua vida. Há quase dois meses, ela conseguiu a guarda das irmãs Maria, de um ano e seis meses, e Laura, de seis meses, e descobriu a vontade de ser mãe.

"Nunca pensei em ter filhos nem em adotar nenhuma criança. Mas desde que comecei a trabalhar nas comunidades carentes e com crianças abandonadas sabia que em algum momento essa vontade iria surgir. A vida é que determina o que devemos fazer", conta a jornalista.

De acordo com Glória, o processo de adoção durou seis meses até que todos os trâmites lagais fossem devidamente cumpridos. Ao ser questionada sobre o processo de adoção infantil no Brasil, a jornalista preferiu não comentar detalhes, mas declarou que não é fácil, porém recompensador. "Todo esse processo é longo e difícil, mas pode ter certeza que vale muito a pena", comenta.

Em relação ao trabalho voluntário em abrigos de crianças abandonadas da capital baiana, Glória disse que não tem porque não continuar, mas contou que, desde o período que as filhas chegaram em casa, precisou de um tempo para arrumar a sua vida. "Dei uma parada agora para organizar as coisas aqui em casa. São duas crianças de uma só vez, é o mesmo que ser gêmeos, são duas mamadeiras, chupetas, enfim, precisam dos mesmos cuidados. É trabalho dobrado, mesmo! (risos), mas estou muito feliz", contou Glória, animada com a sua nova rotina.



Por enquanto, a jornalista está morando em Salvador até o fim de seu período sabático, licença de dois anos que tirou da Rede Globlo para se dedicar a projetos pessoais. Em janeiro de 2010 Glória volta ao trabalho na emissora onde trabalha há 30 anos.

