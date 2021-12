Com entrada gratuita, território cultural realiza festa para celebrar divindade protetora

Aràká Àse Ògòdò, conhecida como Casa de Òsùmàrè irá realizar no dia 18 de agosto uma festa para exaltar a divindade protetora do terreiro, o Arco Íris. Com entrada gratuita, o local estará em celebração durante o dia inteiro, com o ápice do evento às 20h, na cerimônia pública. Neste horário serão distribuídas três mil mudas de aroeiras.

Segundo a cultura candomblecista, a aroeira faz parte de um conjunto de folhas indispensáveis em diversas aplicações religiosas, sendo usada para a purificação energética de pessoas e locais. Já na medicina tradicional, a folha é utilizada como antisséptico, antimicrobiana e no tratamento de reumatismo.

Além das atividades religiosas, a Casa de Òsùmàrè também realiza projetos sociais e culturais, visando a inclusão e desenvolvimento das comunidades ao seu redor.

Em 2002, a Casa de Òsùmàrè foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como território cultural afro-brasileiro. Já ao fim de 2004, o terreiro foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) como patrimônio material e imaterial do estado. Neste período o espaço religioso foi inscrito nos livros de Tombo Histórico e no Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, como Patrimônio Nacional do Brasil.

adblock ativo