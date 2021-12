Com direção de Lázaro Ramos, peça "Namíbia, não!" estreia em março

>> Veja o roteiro de teatro

Imagine se, em pleno século XXI, o governo brasileiro decidisse obrigar todos os afrodescendentes a retornar à África visando a reparação social pelos séculos de escravidão no Brasil? É esta situação hipotética que a peça "Namíbia, não!", com direção geral de Lázaro Ramos, abordará em apresentações entre 18 de março e 1º de maio, de sexta a domingo, às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

O espetáculo é ambientado no ano de 2016 e traz a discussão dos primos André e Antônio, refugiados, a respeito do racismo e da carência financeira e educacional. Com bom humor, a montagem pretende provocar reflexões no público.



O texto de "Namíbia, não!" é de Aldri Anunciação (André), também ator da peça, que conta ainda com a atuação de Flávio Bauraqui (Antônio). Na direção, Lázaro tem o apoio de dois assistentes: no Rio de Janeiro, a atriz baiana Ana Paula Bouzas, e, em Salvador, o ator Caio Rodrigo. Esse último é ainda um dos produtores executivos do projeto. A trilha sonora é do compositor Arto Lindsay e a fotografia, de Sandra Delgado, esposa do ator Wagner Moura.



Os ingressos custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) se comprados para as apresentações de 18 a 27 de março e R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) se adquiridos para 1º de abril a 1º de maio.

