Com direção de João Miguel, “Das ‘coisa’ dessa vida...” estreia em Salvador

Estreia neste sábado, 4, no Teatro Gamboa Nova, o espetáculo “Das ‘coisa’ dessa vida...”, com direção de João Miguel. O espetáculo, que traz o ator Ricardo Fagundes, cumpre temporada até o dia 26, com sessões aos sábados, às 19h, e domingos, às 17h.

A história conta a vida de Nalde, interiorano e sonhador, que tenta se enquadrar nas regras sociais para não sofrer. Mas, um dia, percebe que não nasceu para agradar os outros e decide viver a vida que sempre desejou.

Com texto de Gildon Oliveira e canção-tema do personagem composta por Rebeca Matta e Luisão Pereira, o solo dá voz ao protagonista, um artista que compartilha com o público suas histórias enquanto se arruma para uma performance.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estarão à venda no local.

