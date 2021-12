Com 23 finalistas, 'Game Of Thrones' lidera indicações ao Emmy Awards 2016

Com finalistas em 23 categorias, a série Game Of Thrones, da HBO, dona do Emmy de melhor Drama na edição passada do prêmio, detém o maior número de indicações ao 68º Emmy Awards. Em segundo lugar, com 22 indicações, está The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, produção da FX. Fargo teve 18 indicações, e Veep, vencedora do Emmy de melhor Comédia do ano passado, também da HBO, tem 17 finalistas na lista divulgada esta manhã, em Los Angeles (EUA). Saturday Night Live tem 16 indicações e House Of Cards, da Netflix, aparece com 13 finalistas, incluindo a de melhor série de Drama e melhor Ator, para Kevin Spacey.

A HBO lidera novamente o número de indicações, com 94 produções entre todas as categorias, incluindo as técnicas. Mas caiu em relação ao ano passado, quando somava 126 finalistas.

Já a Netflix, que almeja postos mais altos nesse Olimpo, tem agora 54 finalistas, 20 a mais que em 2015. Entre HBO e Netflix, está a FX Network, com 38.

A cerimônia de entrega da 68ª edição do prêmio, quando os vencedores serão conhecidos, está marcada para 18 de setembro no Microsoft Theater (antigo Nokia Theatre), em Los Angeles, nos Estados Unidos, com Jimmy Kimmel no papel do mestre de cerimônias.

Melhor série de comédia



"black-ish"

"Master of none"

"Modern Family"

"Silicon Valley"

"Transparent"

"Unbreakable Kimmy Schmidt"

"Veep"

Melhor série dramática



"The Americans"

"Better Call Saul"

"Downton Abbey"

"Game of thrones"

"Homeland"

"House of Cards"

"Mr. Robot"



Melhor ator em série dramática



Kyle Chandler, de "Bloodline"

Rami Malek, de "Mr. Robot"

Bob Odenkirk, de "Better Call Saul"

Matthew Rhys, de "The Americans"

Liev Schreiber, de "Ray Donovan"

Kevin Spacey, de "House of Cards"



Melhor atriz em série dramática



Claire Danes, de "Homeland"

Viola Davis, de "How to Get Away with Murder"

Taraji P. Henson, de "Empire"

Tatiana Maslany, de "Orphan Black"

Keri Russell, de "The Americans"

Robin Wright, de "House of Cards"



Melhor ator coadjuvante em série dramática



Jonathan Banks, de "Better Call Saul"

Ben Mendelsohn, de "Bloodline"

Peter Dinklage, de "Game of thrones"

Kit Harington, de "Game of thrones"

Michael Kelly, de "House of Cards"

Jon Voight, de "Ray Donovan"



Melhor atriz coadjuvante em série dramática



Maura Tierney, de "The Affair"

Maggie Smith, de "Downton Abbey"

Lena Headey, de "Game of thrones"

Emilia Clarke, de "Game of thrones"

Maisie Williams, de "Game of thrones"

Constance Zimmer, de "UnReal"



Melhor ator convidado em série dramática



Max von Sydow, de "Game of thrones"

Michael J. Fox, de "The good wife"

Reg E. Cathey, de "House of Cards"

Mahershala Ali, de "House of Cards"

Paul Sparks, de "House of Cards"

Hank Azaria, de "Ray Donovan"



Melhor atriz convidada em série dramática



Margo Martindale, de "The Americans"

Carrie Preston, de "The Good Wife"

Laurie Metcalf, de "Horace and Pete"

Ellen Burstyn, de "House of Cards"

Molly Parker, de "House of Cards"

Allison Janney, de "Masters of sex"



Melhor ator em série de comédia



Anthony Anderson, de "black-ish"

Aziz Ansari, de "Master of none"

Will Forte, de "The Last Man on Earth"

William H. Macy, de "Shameless"

Thomas Middleditch, de "Silicon Valley"

Jeffrey Tambor, de "Transparent"



Melhor atriz em série de comédia



Ellie Kemper, de "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Julia Louis-Dreyfus, de "Veep"

Laurie Metcalf, de "Getting On"

Tracee Ellis Ross, de "black-ish"

Amy Schumer, de "Inside Amy Schumer"

Lily Tomlin, de "Grace and Frankie"



Melhor atriz coadjuvante em série de comédia



Niecy Nash, de "Getting On"

Allison Janney, de "Mom"

Kate McKinnon, de "Saturday Night Live"

Judith Light, de "Transparent"

Gaby Hoffmann, de "Transparent"

Anna Chlumsky, de "Veep"



Melhor ator coadjuvante em série de comédia



Louie Anderson, de "Baskets"

Andre Braugher, de "Brooklyn Nine-Nine"

Keegan-Michael Key, de "Key & Peele"

Ty Burrell, de "Modern Family"

Tituss Burgess, de "Unbreakable Kimmy Schmidt"

Tony Hale, de "Veep"

Matt Walsh, de "Veep"



Melhor atriz convidada em série de comédia



Laurie Metcalf, de "The Big Bang Theory"

Christine Baranski, de "The Big Bang Theory"

Tina Fey, de "Saturday Night Live"

Melissa McCarthy, de "Saturday Night Live"

Amy Schumer, de "Saturday Night Live"

Melora Hardin, de "Transparent"



Melhor ator convidado em série de comédia



Bob Newhart, de "The Big Bang Theory"

Tracy Morgan, de "Saturday Night Live"

Larry David, de "Saturday Night Live"

Bradley Whitford, de "Transparent"

Martin Mull, de "Veep"

Peter MacNico, de "Veep"



Melhor série limitada (antiga categoria minissérie)



"American Crime"

"Fargo"

"The Night Manager"

"The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story"

"Roots"



Melhor filme para TV



"A Very Murray Christmas"

"All the Way"

"Confirmation"

"Luther"

"Sherlock: The Abominable Bride"



Melhor atriz em série limitada ou filme para TV



Kirsten Dunst, de "Fargo"

Felicity Huffman, de "American Crime"

Audra McDonald, de "Lady Day at Emersons Bar and Grill"

Sarah Paulson, de "The People v. O.J. Simpson"

Lili Taylor, de "American Crime"

Kerry Washington, de "Confirmation"



Melhor ator em série limitada ou filme para TV



Byan Cranston, de "All the Way"

Benedict Cumberbatch, de "Sherlock: The Abominable Bride"

Idris Elba, de "Luther"

Cuba Gooding Jr, de "The People v OJ Simpson"

Tom Hiddleston, de "The Night Manager"

Courtney B Vance, de "The People v OJ Simpson"



Melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para TV



Jesse Plemons, de "Fargo"

Bokeem Woodbine, de "Fargo"

Hugh Laurie, de "The Night Manager"

Sterling K. Brown, de "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"

David Schwimmer, de "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"

John Travolta, de "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"



Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou filme para TV



Melissa Leo, de "All The Way"

Regina King, de "American Crime"

Sarah Paulson, de "American Horror Story: Hotel"

Kathy Bates, de "American Horror Story: Hotel"

Jean Smart, de "Fargo"

Olivia Colman, de "The Night Manager"



Melhor reality show de competição



"The Amazing Race"

"American Ninja Warriors"

"Dancing With The Stars"

"Project Runway"

"Top Chef"

"The Voice"



Melhor série de variedades



"Comedians In Cars Getting Coffee"

"Jimmy Kimmel Live"

"Last Week Tonight"

"The Late Late Show Corden"

"Real Time Bill Maher"

"Tonight Show Fallow"

