Coluna: Ronaldo Jacobina

Heloísa Perissé na telona em abril

Heloisa Perissé e Daniel Boaventura estão no elenco do filme Odeio o Dia dos Namorados, do diretor Roberto Santucci (De Pernas Pro Ar), que tem cabine especial, no próximo dia 27, no Iguatemi. A vinda dos atores vai depender das agendas

Restaurantes da Fonte nova só depois da Copa de 2014

O polo gastronômico prometido para a Itaipava Arena Fonte Nova só deve começar a funcionar depois da Copa do Mundo. De acordo com a assessoria da concessionária Fonte Nova Negócios e Participações, a área destinada a instalação dos restaurantes, que fica no nível 7, foi requisitada pela Fifa para a instalação de lounges durante as copas das Federações e do Mundo. Embora já existam empreendedores interessados, estes terão que esperar a abertura de um processo de concorrência. Os grupos que tiverem interesse em apresentar propostas de concessão deverão atender a alguns requisitos, tais como capacidade de atrativo nacional e internacional, capacidade de investimento e reconhecimento nacional da qualidade do que será servido. A área de 1.240 m², de acordo com a concessionária, foi desenhada para abrigar dois restaurantes, mas os operadores podem optar por mudanças na configuração, desde que mantenham as características básicas do projeto.

Lojistas e estilistas fazem feira chique

Cecília Zanchet entrou na onda do pop-up store. Nos dias 26, 27 e 28, a hoteleira vai transformar as dependências do Zank Boutique Hotel, no Rio Vermelho, numa grande feira chique. Estilistas e lojistas de diversas marcas já confirmaram presença. Esta é a segunda edição do evento na Bahia que é inspirado num conceito internacional de vendas diretas ao consumidor. Apesar do pomposo nome estrangeiro pop-up store, nada mais é do que uma feira de expositores. Mas "tudo diferenciado", como diz Zanchet.

Delírios

Quando a gente pensa que já viu de tudo... a 19ª Fest Moda Brasil, que acontece no Centro de Convenções entre os dias 30 de abril e 5 de maio, vem com um diferencial curioso. A feira, que vai comercializar a coleção outono/inverno de diversas fábricas, terá uma ala exclusiva para o look das delegadas. Isso mesmo: os organizadores apostam no sucesso da personagem Helô, de Salve Jorge, delegada que é uma tremenda gata. Creia!

Cinquentenário

Salvador está na rota da exposição sobre os 50 anos de carreira de Regina Duarte. Espelho da Arte - A Atriz e Seu Tempo , que já foi vista com enorme sucesso no Rio e São Paulo, deve aportar por aqui no próximo semestre. A produção já começou a procurar espaço e, claro, apoios.

Novo Acqua

Depois da Bahia Marina e do Itaigara, chegou a vez da Vitória ganhar uma unidade do Acqua Café. Fred Barreto de Araújo já está negociando o ponto, com vista para a baía. Se tudo correr como espera o empresário, nos próximos 60 dias, o Acqua já estará funcionando a toda.

De olho no Supremo

O promotor de Justiça Paulo Modesto é um dos três cotados para assumir a vaga de Carlos Ayres Brito, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal. Jaques Wagner e o ministro da Justiça José Eduardo Cardozo já começaram a campanha junto à presidente Dilma Rousseff.

Mais perto do STF

Na terça, em Brasília, Modesto recebe do Conselho Nacional de Secretários de Administração a comenda Mérito Consad de Gestão Pública. Isso pode favorecer o promotor. Dilma já disse que prefere um ministro do STF que compreenda os problemas da gestão pública.

Vaga em aberto

Do lado de cá da Justiça, os juristas estão com os olhos voltados para a cadeira de número 26 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que se encontra vaga. Os interessados têm até 6 de maio para pleitear o assento. Claro que ser autor de livros jurídicos é uma das exigências.

A hora e a vez de um Mestre Cuca

Marcos Pedreira, dono da Rede Portal Hotéis, vai pilotar a cozinha do Chez Bernard, no próximo dia 23. O hoteleiro, que já recebeu em seus domínios 16 dos principais chefs de cozinha da Federation Mondiale des Societés de Cuisiners (FMC), resolveu colocar a mão na massa. Mestre Cuca muito requisitado pelos amigos, ele vem aprimorando seus dotes desde que fundou, com a mulher Rosana, o La Massima Pasta Gourmet, na Garibaldi. A responsabilidade é grande. Afinal, os comensais são todos experts na cozinha e integram uma confraria que se reúne uma vez por mês no restaurante. Mas Pedreira está seguro e já definiu o cardápio que terá vieira, filé e camarão VG.

Dramaturgia encenada

Aninha Franco marcou para setembro o lançamento do seu livro Dramaturgia Encenada. A obra, que sai pela editora Dulcina, traz diversos textos da autora feitos para o teatro, além de críticas dos espetáculos.

DUAS LINHAS

Beijupirá

Salvador ganha filial do restaurante pernambucano em julho

No páreo

Odebrecht continua na disputa pelo controle do Maracanã

Inspiração

Daniele Magalhães criará 11 bonecas com a cara das clientes

Pizza e vinho

Deli e Cia e Casa Malbec fazem jantar, terça, 19h, na Graça

Sérgio Faria

Lança Leitura de Bordo, segunda-feira, 19h, na Saraiva

