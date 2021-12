Coluna divulga possível lista dos participantes de "A Fazenda 3"

A terceira edição do reality show 'A Fazenda' já tem uma lista com os nomes dos participantes definidos, segundo informações da coluna 'Retratos da Vida', do jornal Extra. A maior surpresa entre os futuros “peões” é a participação do cantor Tico Santa Cruz, do grupo Detonautas.









A atração estreia nesta terça-feira, dia 28 de setembro.

adblock ativo