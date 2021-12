Coluna de Ronaldo Jacobina ganha mais espaço no A TARDE

A partir deste fim de semana, o jornal A TARDE apresenta novidades no Caderno 2+. A frequência da coluna de Ronaldo Jacobina será ampliada e, além de ser publicada aos domingos, também circulará nas edições de sábado. Outra mudança diz respeito à página dedicada a moda, que passa a sair no 2+ aos domingos.

"Os universos da cultura, dos negócios e do social, que são alguns dos objetos da coluna, são muito dinâmicos e requerem uma cobertura mais ampla e contínua", afirma Jacobina.

Para o jornalista, a ampliação da página que estreou no 2+ em 2012 permitirá um contato maior com o leitor, já acostumado a acompanhar na edição de domingo as notas exclusivas.

"Para diferenciar do domingo, criamos duas novas seções. Uma que destaca a imagem e outra que destaca o que de melhor ou de pior aconteceu durante a semana", explica ele.

Para Mariana Carneiro, diretora de redação de A TARDE, a ampliação de tamanho e frequência de colunas como a de Jacobina reforça a estratégia de A TARDE de privilegiar informações em primeira mão, variedade de temas e análise de fatos oferecidas por jornalistas experientes e com grande credibilidade no mercado.

Jacobina também publica a Muitíssimo, coluna que dá o que falar na revista Muito, aos domingos, desde 2009. No Carnaval, ele comanda a coluna Circuito Interno, que cobre os badalados camarotes da folia.

