A banda colombiana Choc Quib Town traz sua fusão de funk e hip-hop a Salvador nesta quinta-feira, 17, às 21h, na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. O show é grauito e faz parte da programação cultural do XXI Encontro Ibero-Americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes – AFRO XXI.

Choc Quib Town é atualmente a anda mais representativa do hip hop colombiano. Em 2010, a banda venceu o 11º Grammy Latino de melhor canção Alternativa com "De Donde Vengo Yo”.

Outras atrações do Afro XXI - Ainda nesta quinta-feira, 17, a banda Cabeça de Todos Nós se apresenta na Praça Tereza Batista, às 21h, com a participação especial de Daniela Mercury. A cantora Clécia Queiróz é a atração da Praça Quincas Berro D´água, às 21h. Os eventos são gratuitos.



Assista ao clipe da banda



Colombiana Choc Quib Town se apresenta em Salvador





Confira a programação dos outros dias:



Sexta-feira - 21h



Praça Pedro Arcanjo - Show do Cortejo Afro

Praça Tereza Batista - Show do cantor Magary

Praça Quincas Berro D´Água - Apresentação do Bloco Afro Os Negões



Sábado - 21h



Praça Pedro Arcanjo - Show de Juliana Ribeiro

Praça Tereza Batista - Show de Dão & Caravanablack

Praça Quincas Berro D´Água - Show de Márcia Short

Largo do Pelourinho - África em Movimento com Ilê Aiyê (Bahia), Nova Lima (Peru), DJ Sankofa (Bahia, Gana), Aicha Kone (Costa do Marfim), Kandia Kouyate (Mali), Takana Zion (Guiné), Seun Kuti (Nigéria), DJ Sankofa (Bahia/ Gana)



Domingo - 18h



Praça Pedro Arcanjo - Show de Lazzo Matumbi

Praça Tereza Batista - Apresentação do bloco afro Bankoma

Praça Quincas Berro D´Água - Baile Black

Largo do Pelourinho - Show do Olodum

