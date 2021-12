Coletivo soteropolitano estreia piloto de série LGBT

O Coletivo SALVA! lançou nesta semana o piloto do seu novo projeto intitulado "Café com Oliver". É o primeiro episódio de uma série LGBT que acompanha a vida de Oliver um jovem gay que junto com sua amiga Linda tomam um café enquanto ele fala sobre suas questões com Lucas.

A série conta com a participação de Vagner Jesus, como Oliver, Genário Neto, como Linda e Eduardo Viana, que interpreta Lucas. A produção teve o primeiro episódio gravado antes da pandemia e parou na espera de um cenário menos instável.

O coletivo espera que a série que tem roteiro pronto para uma temporada, alcance as pessoas a ponto de que assim que as coisas melhorarem seja possível dar prosseguimento ao projeto.

"Com as dificuldades para um encontro físico, nós acabamos esperando pra decidir o que íamos fazer com a série, no fim decidimos lançar só o piloto mesmo até como uma forma de experimentar como as pessoas reagem a ele" diz o diretor da série Douglas Oliveira.

Sobre o coletivo

Criado em 2017, o grupo produz filmes, clipes musicais e peças de teatro. O primeiro filme "Não demora" esteve na mostra de cinema da Feira Preta em São Paulo e na mostra SESC de cinema. O coletivo vê na internet infinitas possibilidades de diálogo com a sociedade.

No canal do YouTube do Coletivo é possível ver todos os filmes já disponíveis que sempre contam com personagens LGBTs. "A gente se reuniu com o intuito de contar histórias que a gente não vê muito por aí, Café com Oliver é uma dessas, histórias reais, mas marginalizadas por se tratar de um protagonismo LGBT", explica Douglas.

Veja o piloto:

