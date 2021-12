Coletivo Minavu homenageia as mulheres no Lálá Multiespaço

O coletivo de mulheres artistas Minavu vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com o event o"Dia Sim, Dia Também", domingo, 8, às 16h, no Lálá Multiespaço, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 10.

O evento vai contar com espaços de diálogos, exposições artísticas e discotecagens, todas as atividades promovidas e executadas por mulheres. Renata Bastos, Andrea Martins, Josy Lélis, Leda Chaves e Illa Benício vão fazer uma Jam Session especial.

adblock ativo