'Colegas', de Marcelo Galvão, recebe prêmio em Moscou

O filme "Colegas" foi o vencedor da sexta edição do Breaking Down Barriers, festival de cinema russo, de filmes sobre deficiência. O diretor Marcelo Galvão, o protagonista Breno Viola e o ator Deto Montenegro foram a Moscou representar o longa e, a pedido dos organizadores, ensaiaram uma performance com crianças e jovens para o encerramento do festival, que ocorreu segunda-feira, dia 12. "Colegas" (Buddies, em inglês) é um longa protagonizado por três atores com síndrome de Down e foi o grande vencedor do recente Festival de Gramado. O Breaking Down Barriers busca revelar o potencial das pessoas com deficiência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

