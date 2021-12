Colecionador divulga foto inédita de Elizabeth Taylor

O site "Daily Mail" postou uma foto inédita de Elizabeth Taylor, que morreu na semana passada aos 79 anos em Los Angeles. A imagem nua da atriz norte-americana foi captada por um dos seus melhores amigos, o ator e fotógrafo Roddy McDowall, quando ela tinha 24 anos.



De acordo com informações do site, a fotografia seria um presente de Liz Taylor para o seu terceiro marido, Michael Todd, com quem ficou por pouco mais de um ano. Todd morreu em um acidente de carro. Após a morte do marido, a atriz entregou a foto para a sua assistente, que depois a vendeu para um colecionador. Jim Shaudis adquiriu a imagem e decidiu publicá-la após a morte da artista.

A atriz faleceu no dia 23 de março no no Cedars-Sinai Hospital por problemas cardíacos. Nascida em Londres, em 1932, de pais norte-americanos, ela retornou para os EUA no final da Segunda Guerra. Ganhou o Oscar duas vezes.



Um pela sua atuação em "Quem tem medo de Virginia Wolf?" e outro pelo seu trabalho em "Disque Butterfield 8". Taylor passou a ser uma das mais famosas atrizes de Hollywood ainda cedo, aos 12 anos, ao fazer o filme 'A Mocidade é Assim Mesmo'. Em 1963, notabilizou-se pelo papel de Cleópatra.



No fim da vida, tornou-se famosa por seus sete casamentos e pelo comportamento às vezes excêntrico. Ela vinha apresentando problemas de saúde nos últimos anos e apareceu em público com a saúde debilitada.



