A banda britânica Coldplay anunciou nesta sexta-feira, 4, a data de lançamento do sétimo álbum de estúdio chamado "A Head Full Of Dreams". O novo disco chega às lojas no dia 4 de dezembro.

Junto com o anúncio, a banda divulgou o primeiro single do disco: "Adventure Of A Lifetime", que tem um som dançante no estilo "A Sky Full Of Stars" e uma guitarra marcante como Strawberry Swing.

O novo disco foi produzido por Rik Simpson, que já possui longa parceria com a banda, e pelo duo norueguês Stargate, que trabalhou com Beyoncé e Rihanna. O álbum possui 11 faixas e conta com participações de Noel Gallagher, Beyoncé, Tove Lo e Merry Clayton.

A Head Full of Dreams é anunciado cerca de um ano após Ghost Stories, álbum mais recente da banda, que possui um tom melancólico, sem a grandiosidade vista em Viva la Vida or Death and All His Friends. O novo álbum deve retornar ao som mais pop de Mylo Xyloto, de 2011.

Fábio Rossini | Estadão Conteúdo Coldplay lança single e anuncia data de lançamento do novo álbum

As faixas de "A Head Full Of Dreams":

01. "A Head Full Of Dreams"

02. "Birds"

03. "Hymn For The Weekend"

04. "Everglow"

05. "Adventure Of A Lifetime"

06. "Fun"

07. "Kaleidoscope"

08. "Army Of One"

09. "Amazing Day"

10. "Colour Spectrum"

11. "Up&Up"

adblock ativo