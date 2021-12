Coldplay homenageia mortos na série Game of Thrones

O Coldplay homenageou com uma canção os personagens que morreram na série Game Of Thrones, baseada na coleção de livros As Crônicas de Gelo e Fogo", do americano George R.R. Martin.

A música, cheia de spoilers, claro, foi escrita para ser cantada pelo ator Peter Dinklage, o Tyrion Lannister da série. A iniciativa faz parte de um quadro do canal NBC que divulga o Red Nose Day, dia de combater a pobreza no Reino Unido. O programa, que ganhou o nome "Game Of Thrones: The Musical", vai ao ar nos EUA nesta quinta-feira, 21.

Confira o teaser:

