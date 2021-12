Coldplay deve vir ao Brasil em novembro

Depois de Green Day anunciar uma turnê brasileira para o início de novembro, agora é a vez da banda britânica Coldplay ser cotada para shows no País no mesmo mês. A informação foi divulgada pelo jornal Destak.

Segundo a notícia, a banda fará shows na primeira quinzena de novembro, em datas e locais a serem definidos. A nova vinda do Coldplay surpreendeu até os fãs da banda, que puderam ver Chris Martin e sua trupe há pouco tempo no Brasil. A banda se apresentou por aqui pela última vez em abril do ano passado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

