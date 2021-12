O clipe Anaconda, de Nicki Minaj, ultrapassou a marca de 22 milhões de visualizações em apenas um dia. Lançado na quarta-feira, 20, o vídeo mostra a cantora, com curvas voluptuosas, trajando fio-dental e rebolando no colo do rapper Drake.

Confira o clipe abaixo:

