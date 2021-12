Clint Eastwood vai dirigir Beyoncé em nova versão de "Nasce uma Estrela"

O cineasta Clint Eastwood vai dirigir a cantora Beyoncé em uma nova versão do clássico musical "Nasce uma Estrela", informa nesta quinta-feira, 20, a edição digital da revista "The Hollywood Reporter".



Eastwood, 80, produzirá a obra junto a Jon Peters e Bill Gerber. Trata-se de um projeto longamente analisado pelo estúdio Warner Bros, que previamente tinha sondado cineastas como Joel Schumacher e Nick Cassavetes e atores como Will Smith e Russell Crowe para o elenco.



Will Fetters é o autor do roteiro. Dessa vez, uma jovem cantora (Beyoncé) se apaixona por um veterano astro de rock, papel ainda não atribuído a alguém.

adblock ativo