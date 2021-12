Clima de festa junina esquenta o Pelourinho

O largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, ficou lotado, neste domingo, 19, em mais uma edição do projeto Forró no Parque, comandado pelo músico Zelito Miranda.

Na sexta edição, iniciada em janeiro último, o comandante da forrozada convidou para subir ao palco, junto com ele, Trio Virgulino, Wellington Pacheco e Eugênio Cerqueira, músico que participou de todas as edições do projeto.

"Me sinto feliz de fazer parte desse evento consolidado por Zelito. Até a mudança de local, que preocupou no início, foi muito boa, a casa só anda cheia", disse Cerqueira.

Isto porque, nos anos anteriores, o projeto ocorria no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara. Agora, devido a uma reforma no local, os shows passaram a acontecer no espaço do Centro Histórico da capital [leia mais ao lado].

Satisfeito com o sucesso do projeto, até porque o show lotou mesmo em pleno feriado prolongado, Zelito Miranda disse que, embora o Pelourinho seja um lugar "maravilhoso", a capacidade de receber público é menor do que no espaço do Parque da Cidade.

"Lá, no Itaigara, tem bastante espaço e cabia muita gente", lembrou Zelito. "É do que eu sinto falta, mas aqui também está agradando ao nosso público", observou o forrozeiro, que está animado com as prévias do São João.

Ao som de clássicos da música nordestina, como Morena Tropicana, de Alceu Valença, e Capim Guiné, de Raul Seixas, entre tantos outros sucessos, a estudante de enfermagem Amélia Rodrigues, 28, dançou muito e contou que costuma acompanhar o projeto.

"Venho sempre que posso. Adoro forró, e forró pé de serra, de raiz. A cultura do Nordeste é muito bonita e tem que ser preservada", disse a estudante.

Ao todo, já foram realizadas 34 apresentações musicais, que contaram com a presença de mais de 50 artistas, não só de forró, mas de ritmos como samba e rock. Gratuito, o próximo show acontecerá em maio.

