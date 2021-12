Cleyde Yáconis recebe alta e deve voltar a gravar "Passione"

Cleyde Yáconis, de 86 anos, já recebeu alta médica e deve voltar a gravar em pouco tempo. A atriz, que interpreta a personagem Brígida Gouveia, em 'Passione', da Globo, esteve internada desde a última terça-feira no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Ela deu entrada na unidade médica após fraturar a cabeça do fêmur, na região da bacia, depois de sofrer uma queda.









