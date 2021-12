Cléo Pires viverá outra vilã em novela da Rede Globo

Cléo Pires viverá mais uma vilã na televisão. A filha de Glória Pires, que seria a mocinha da próxima novela das 18h da Rede Globo, “Girassol”, acabou escalada para interpretar a personagem maldosa na novela de Walter Negrão que irá estrear em breve.

Atriz – Cléo esteve no papel de vilã recentemente na novela Caminho das Índias, da autora Glória Perez, exibida em 2009 na Globo. Na trama, a artista interpretou a indiana Surya, que perseguiu a protagonista Juliana Paes (Maya) durante quase todo o folhetim.

Flávia Alessandra e Juliana Paes estavam quase confirmadas na trama que vai suceder “Escrito nas Estrelas”, mas não continuaram o projeto porque engravidaram. Juliana está com pouco mais de oito semanas e Flávia com mais de quatro meses de gestação. Paola Oliveira, que trabalhou na recente “Cama de Gato”, foi outra que desistiu.

Thiago Lacerda também foi chamado para completar o elenco de “Girassol”, mas decidiu ficar de fora porque pretende se dedicar mais à família depois do final de “Viver a Vida”. O galã é casado com a atriz Vanessa Lóes, com quem tem dois filhos. O caçula nasceu neste ano.

