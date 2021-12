Cleo Pires faz nova tatuagem

Cleo Pires fez uma nova tatuagem, segundo informação divulgada pela coluna coluna 'Gente Boa', do jornal O Globo, neste sábado, 14. A atriz escreveu "soeurs", que significa irmãs em francês, no ombro esquerdo, junto com Antônia, filha de Glória Pires e Orlando Moraes. Ela possui outras oito tatuagens definitivas, além de uma de henna feita na coxa, com poesia de Fernando Pessoa, no ensaio da Playboy.

