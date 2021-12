Cleide Yáconis fratura o fêmur e se afasta de "Passione"

Cleyde Yáconis, de 86 anos, a dona Brígida de “Passione”, sofreu uma fratura no fêmur após levar um tombo na manhã da última terça-feira, 27. De acordo com informações da Central Globo de Comunicação ao G1, a atriz passou por cirurgia no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, e está bem.





