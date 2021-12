Clécia Queiroz faz show gratuito no Pelourinho

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



Clécia Queiroz fará uma apresentação gratuita no Centro Histórico nesta quinta-feira, 28. A cantora fará o show Samba de Roque na Praça das Artes, às 19h, dentro da programação do "Encontro com as Culturas Populares e Identitárias", realizado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), de 23 a 29 de outubro no Pelourinho.

O evento da Secretaria terá participação de grupos culturais de diversos municípios baianos, pesquisadores e gestores públicos para discutir políticas de promoção da diversidade no Centro Histórico de Salvador durante toda esta semana. Além do show de Clécia Queiroz, serão realizados cortejos, mostras, shows, mesas-redondas e espetáculos na região do centro.





