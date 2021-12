Claudia Rodrigues é internada novamente em São Paulo

A atriz Claudia Rodrigues foi internada em São Paulo nesta segunda-feira, 2. A artista, que possui esclerose múltipla, já havia sido internada antes.

O motivo da nova ida ao hospital seriam fortes dores de cabeça presentes desde a última internação, mais intensas no último fim de semana. No dia 23 de março, ela foi hospitalizada e recebeu alta logo no início de abril.

Em maio, a humorista passou por nova internação após desmaios e pressão baixa, e no mês de outubro retornou à unidade de saúde para realização de exames.

