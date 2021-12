Cláudia Raia participa de workshop no TCA

A atriz Cláudia Raia vai realizar um workshop gratuito no Teatro Castro Alves (TCA), pelo Projeto Conversas Plugadas, nesta sexta-feira, 19, às 16 horas. Longe dos palcos há três anos, a artista estará na capital baiana para a apresentação do musical "Pernas pra o ar", em cartaz nos dias 18, 19 e 20 de março.

No workshop haverá a apresentação do making of do espetáculo e uma palestra. Na sequência, será realizado um debate com a atriz e dançarina e sua equipe artística. Para finalizar, os participantes poderão assistir a um ensaio do musical.

Quem quiser participar deve mandar um e-mail para nucleoproducao@tca.ba.gov.br, com o nome e o número do CPF. As escolas e instituições podem fazer o cadastro de grupos com até 20 pessoas e idades acima de 14 anos.

As inscrições podem ser feitas até meio-dia desta quinta-feira, 18 de março.

Espetáculo – Cláudia Raia interpreta uma dona de casa que vê na música e dança a oportunidade para mudar de vida. No palco, é acompanhada pelos atores Marcus Tumura, Ruben Gabira e nove atores-bailarinos.

A montagem já passou pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, com trilha sonora planejada por sete músicos. O texto é de autoria de Marcelo Saback e a direção é de Cacá Carvalho.

