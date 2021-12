Claudia Leitte usa Twitter para explicar discussão com jornalista

Após uma discussão com o repórter Alex Lopes, da TV Aratu, emissora filiada ao SBT na Bahia, a cantora Claudia Leitte usou o Twitter para comentar o acontecido com seus seguidores, que tentaram confortar a artista: "Oh, meus meninos. Não se importem com isso. Eu errei em receber o rapaz. Acabei dando espaço para ele fazer o que queria", disse a cantora.

Em seguida, Claudinha voltou a postar no microblog e faz uma crítica ao jornalista: "Há os que trabalham. Há os que cavam oportunidades independente dos meios. Esqueçam isso. O momento eh tão bom, não?", comentou.

A discussão entre a cantora e o repórter aconteceu antes da apresentação de Claudinha no Sauípe Fest, no último sábado, 31, em que a artista esbanjou sensualidade de shortinho branco, cercada por dançarinos e lançou sua nova música de trabalho 'As Máscaras', aposta dela para se tornar um dos hits do Carnaval baiano. Durante o bate-boca, Claudinha se exaltou e chegou a tomar o microfone das mãos do repórter. Veja vídeo:







“Eu vou olhar nos seus olhos agora e vou lhe dizer: críticas ao meu trabalho, independente de serem positivas ou negativas, eu não vou aceitar nunca. Sabe por quê? Eu não preciso de parâmetro de ninguém, eu faço o que meu coração me coloca para fazer. Quando eu subo no palco eu dou minha alma. Quem está comigo sabe disso e quem não está, também sabe. Quando você falar de mim como artista, seja jornalista, tenha ética, não faça o seu leitor pensar como você, faça ele ficar livre para pensar o que quiser. Exponha a verdade. A verdade é única, meu amigo, e sempre é a melhor”, disse a musa.



Mesmo cercado por seguranças da cantora, o repórter tomou de volta o microfone da mão da artista, e respondeu:



"Claudia, também olhando nos seus olhos: se você não gostar do que eu escrevo, basta não ir no meu site. Eu vou continuar sendo fiel ao que acho que é certo", disse o repórter.



Suposta agressão de Márcio - O repórter Alex Lopes, que mantém o site 'Universo Axé', usou o espaço para divulgar a sua versão dos fatos. Em uma nota ele explica o que aconteceu durante a discussão com claudia Leitte e acusa o marido da cantora de agressão. Leia trecho:



"No meio da confusão, quando eu menos esperava eis que o marido de Claudia Leitte, Sr. Márcio Pedreira, voou no meu pescoço e passou a apertar, imprensando minha cabeça contra a parede. Isso mesmo, podem acreditar, o marido de Claudia Leitte partiu para a agressão física. Eu, numa sala com mais de 20 seguranças da moça fui agredido. Sem falar que a minha equipe de TV foi expulsa dessa mesma sala pelos seguranças para que nada daquilo fosse gravado. É muito fácil me coagir nessas circunstâncias", disse o jornalista na nota.



A assessoria de Claudinha desmente a suposta agressão e explicou que Marcio só entrou na discussão para retirar a esposa do local, já que ela já estava atrasada para subir ao palco e ainda falta os últimos preparativos. Segundo a equipe de imprensa, o jornalista tentava prolongar a conversa que já havia passado dos 10 minutos. "Timbalada estava terminando o show e Claudia ainda não estava nem prota para entrar no palco e ele não deixava ela ir. Foi nesse momento em que Márcio se meteu. Ele puxou Claudia e disse apenas ‘acabou! acabou, ela está atrasada’", informou o assessor da artista.



A equipe da cantora disse ainda que Claudia está muito triste com toda a situação. "Ela quis ser generosa e recebeu ele na coletiva. Ela quis saber porque ele só escreve matérias depreciativas sobre ela. Temos inumeras metérias dele que só falam mal de Claudia", informou a assessoria.

