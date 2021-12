Claudia Leitte tem fotos divulgadas em site de prostituição

Fotos da cantora Claudia Leitte foram divulgadas indevidamente em um site de prostituição que atua em Londres, no Reino Unido. A artista é mais uma vítima do Girls From Paradise, página em que garotas de programa podem exibir fotos para que os clientes tenham a opção de escolher com qual delas quer sair.







No site, o falso perfil que faz uso das fotos da musa do axé music tem o nome de "Emannuella". Na ficha de "atributos", ela é tida como uma ex-modelo de 24 anos, que fala os idiomas português e inglês e é bissexual.









