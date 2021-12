Cláudia Leitte se irrita com fãs de Ivete Sangalo pelo Twitter

A cantora Claudia Leitte demonstrou toda sua contrariedade com a suposta rivalidade que teria com Ivete Sangalo. Irritada com alguns fãs da cantora baiana que a atacaram pelo Twitter, respondeu de forma clara pela rede de microblogs."Eu adoro Ivete e tenho um carinho danado pelos fãs dela, mas tens (sic) uns que são malas demais! Quanta insegurança! Valei-me Jeová!!!", escreveu.





