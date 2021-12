Claudia Leitte posta fotos do clipe `As Máscaras´ no Twitter

A cantora Claudia Leitte usou o Twitter para falar com os fãs e postar algumas fotos do clipe 'As Máscaras'. Nesta sexta-feira, 15, ela fará show em Florianópolis, em Santa Catarina.



"Terminando de me arrumar para o show em Floripa! Saudade de Santa Catarina! Vou colocar umas fotos do clipe de As Máscaras, que lançaremos já já !!"





