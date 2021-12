Claudia Leitte lança nova turnê em show para 10 mil pessoas no Rio

Claudia Leitte completa 30 anos no próximo sábado, dia 10. E pelo menos em cima do palco é possível perceber que a maturidade lhe fez bem. Até a sua turnê anterior, Sette, era possível ver resquícios da menina que vestia meião rosa ao fazer sucesso com o grupo Babado Novo. Agora, com seu novo show, Rhytmos, ela apresenta nítida melhora na performance e consegue fazer axé music, samba, funk e até baladas românticas sem tornar a noite monótona.

Claudia deu início a sua nova turnê no sábado, em um show para cerca de dez mil pessoas no Rio Centro, Rio de Janeiro. Foram quase duas horas e meia de um espetáculo que parecia um daqueles produtos musicais norte-americanos, como Lady Gaga ou Beyoncé. Figurinos extravagantes, um palco de 400 m2, dançarinos sarados que não erram nenhum passo e outros artefatos tecnológicos foram usados para deixar a platéia de olhos fixados (quando não estavam pulando, é claro!).



Claudia Leitte abusou de figurinos extravagantes em sua apresentação para 10 mil pessoas

O novo CD, As Máscaras, está diluído ao longo do repertório. Uma estratégia que Leitte diz ser proposital para os “fãs não deixarem de ouvir as músicas que mais gostam”. Ainda assim, sua tática de divulgação massiva parece surtir efeito e as letras mal chegaram às rádios e são cantadas na íntegra pelo público.

O hit “As máscaras” abriu a festa. La Leitte surge no palco após descer de rapel por uma altura de 10 metros. Em seguida, emplaca uma sequência de canções da sua trajetória na axé music, como “Extravasa” e “Beijar na boca”. A cara do novo CD só começa a aparecer mesmo é com “Famo$a”. Antes de cantá-la, faz questão de olhar para o camarote com algumas celebridades e agradece ao casal Angélica e Luciano Huck. Os dois foram os primeiros a ouvir a música antes de lançada.

Alguns trechos do show antigo foram mantidos, como o momento brega com “Fogo e Paixão”, imortalizada por Wando. Ao mesmo tempo, a loira se arrisca mais com instrumentos e mostra certa intimidade ao tocar gaita e violão. Outro vício mantido desde a época do Babado Novo é o de inserir músicas em inglês. E ai entra “I Can See Clearly Now”, de Jimmy Cliff, e “Satisfaction”, dos Rolling Stones.



Show da nova turnê da cantora contou com participação do cantor Belo, no Rio Centro



O pagodeiro Belo foi o convidado especial. Sua presença era esperada depois de ele ter gravado “Don Juan” no seu novo CD. Para o Carnaval, a aposta de Claudia é a música “Água”, que foi cantada duas vezes com o típico refrão que gruda na mente até de quem não gosta de axé. Ainda sobre a Folia de Momo, Leitte disse que seu objetivo para 2011 é tocar em um trio elétrico nas ruas do Rio de Janeiro.



A previsão é de que neste semestre o show Rhytmos seja visto em Salvador. Tudo indica que a festa será no Parque de Exposições. Durante a coletiva de imprensa, a cantora voltou a lamentar por não ter tido chance de começar sua turnê na capital baiana, por conta de restrições impostas à realização de shows na Barra. Sempre rodeada de perguntas sobre a vida pessoal, disse que até o final do próximo ano estará pronta para engravidar novamente.

adblock ativo