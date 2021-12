Claudia Leitte lança mais uma canção em inglês; ouça

Claudia Leitte lançou nesta quinta-feira, 22, a música "Shiver Down My Spine" (Arrepio na Espinha, em livre tradução). Trata-se da primeira canção composta pela cantora diretamente em inglês com Sam Romans e a estreia de uma música de um artista brasileiro lançada com exclusividade pelo Tidal - serviço de streamming de Jay-Z.

"É a primeira de uma sequência de músicas que eu fiz em inglês em dois anos e abriu as portas para que meu sentimento se aflorasse e que pudesse escrever em outras línguas", disse Claudia Leitte. A música está na trilha sonora do filme "SOS Mulheres ao Mar 2".

