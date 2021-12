Claudia Leitte investe na divulgação de `As Máscaras´

A cantora Claudia Leitte está investido muito na divulgação da sua nova música, 'As Máscaras'. Após lançar o hit no 'Sauípe Fest' neste sábado, 31, à noite, Claudinha colocou na internet um site (clique aqui para acessar) cheio de novidades do novo trabalho para os fãs.

Lá, os seus seguidores podem, além de ouvir a canção, fazer download da música e de um vídeo, gratuitamente. Outra opção é baixar papéis de parede de computador com fotos inéditas da cantora, em fotos sensuais, com diferentes máscaras. Para a cantora, 'As Máscaras' deve se tornar um dos hits do Carnaval da Bahia.

Como agradecimento, a cantora deixou um post no Twitter no início da tarde deste domingo, dia 1°: "Li o que alguns escreveram. Puxa! Que lindo! O melhor dessa vida eh mesmo o amor. Deixo mais do meu a vocês e sigo com o que recebi", postou a cantora, agradecendo os elogios que recebeu dos fãs devido a sua performace no show em Costa do Sauípe.



Em seguida, a cantora volta a escrever no microblog agradecendo o amor dos fãs: "Tenho orgulho dos meus fãs. Lealdade e respeito são parte da nossa história. Tudo passa... Isso não há de se esvair. Eu sei. Ah, o amor!!"



Primeiro trabalho da cantora pela Sony Music, 'As Máscaras' é uma composição de Claudia Leitte, Robson Nonato, Gerson Guimarães, Paulo Vasconcelos e Tenison Del Rey.

Sauípe Fest - Depois de muito fazer suspense, Claudia Leitte aproveitou o evento para lançar seu novo hit, 'As Máscaras'. A cantora foi a terceira atração da noite, logo após as apresentação das bandas Via Circular e Timbalada, liderada pelo vocalista Denny, que após subir ao palco, com todos os integrantes vestidos de preto, e cantar a primeira música, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao músico Neguinho do Samba, que faleu na tarde de sábado, em Salvador.



No show, a banda Via Circular cantou um repertório animado, com músicas marcantes do Carnaval baiano, a exemplo de 'Cadê Dalila?', interpretada por Ivete Sangalo. A Timbalada, com a energia, cantou as músicas clássicas do repertório, seguindo a mistura do axé com os tambores de percussão. Entre as canções, as conhecidas 'Regando-te', 'Beija-Flor' e 'Cachaça' agitaram o público.



Entrando pela madrugada, Claudia Leitte abriu o show com 'Exttravasa'. Em seguida cantou o repertório da turnê Sette, como 'Beijar na Boca', 'Bola de Sabão', 'Insolação do Coração' e 'As Máscaras'. Em seguida, a cantora deu espaço ao samba e ao pagode relembrando em passos de dança a música 'Segura o Tchan'.

“Neste verão, quero evidenciar muito o samba. O samba da Bahia e o samba carioca. Quero ser uma rainha de bateria no palco”, disse a cantora, que logo depois recebeu no palco o ex-vocalista do Fantasmão, Eddy, hoje Edcity, em carreira solo, que cantou seus maiores sucessos.

adblock ativo