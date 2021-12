Claudia Leitte ignora prazo para devolver R$ 1,2 milhão da Rouanet

Segundo informação divulgada pela assessoria do Ministério da Cultura (MinC) nesta quarta-feira, 1, a cantora Claudia Leitte perdeu o prazo para devolução de R$ 1,2 milhão de uma turnê que descumpriu regras da Lei Rouanet.

A cantora havia pedido o apoio por meio do Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), implementado pela Lei Rouanet, para 12 shows pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no período de maio, junho e julho de 2013.

Em até 180 dias, o Tribunal de Contas da União vai instaurar uma Tomada de Contas Especial para analisar o caso e pode incluir a produtora de Claudia Leitte, a CIEL, no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), a lista de devedores da União.

O Minc vai enviar o processo para o Tribunal de Contas da União (TCU) para reaver o dinheiro.

