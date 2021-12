Claudia Leitte grava `Show da Virada´

>> Ouça 'As Máscaras', nova música de Claudia Leitte

O primeiro dia de gravação 'Show da Virada', da Rede Globo, aconteceu nesta terça-feira, 17, em São Paulo, e recebeu artistas de diferentes estilos da música brasileira. Entre eles, a cantora de axé music Claudia Leitte, que subiu duas vezes ao palco.

Primeiro, a baiana gravou sua participação prestando uma homenagem a Michael Jackson com a música "Thriller" e, em seguida, voltou cantando sua nova música de trabalho 'As Máscaras'.

A primeira noite de gravação começou com o rock do CPM 22 e seguiu com os Detonautas, Skank, NX Zero. Depois o público conferiu o funk carioca de Naldo. A dupla César Menotti & Fabiano subiu ao palco com o som do sertanejo.

Em seguida, eles deram lugar para Bruno & Marrone, Leonardo, Latino e Perlla, a banda Calcinha Preta, o grupo KLB, Belo, Zeca Pagodinho, João Bosco & Vinicius, Alcione e Daniel. O encerramento da noite de passagem de 2009 e 2010 ficou por conta da dupla romântica Vitor & Leo.

“O 'Show da Virada' é uma celebração nossa para o público. O elenco é maravilhoso e tenho certeza que o telespectador vai gostar do resultado”, comentou o diretor da atração Aloysio Legey.



O 'Show da Virada' será exibido pela Rede Globo, na quinta-feira, 31 de dezembro, após a novela 'Viver a Vida'.



adblock ativo