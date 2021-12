Claudia Leitte faz participação em CD gospel da mulher de Kaká

A cantora Cláudia Leitte é uma das convidadas de Caroline Celico, pastora da igreja Renascer e esposa do jogador de futebol Kaká, para participar das gravações do seu CD gospel. As duas devem gravar o dueto, nesta quinta-feira, 4, em São Paulo, segundo a assessoria de Claudia Leitte.

De acordo com a assessoria, a canção fala sobre amor, a vida e exalta o respeito às pessoas. A assessoria afirmou ainda que o convite surgiu há cerca de um mês e foi motivado pela identidade que Cláudia e Caroline tem com relação à fé, independente de religiões.

A esposa de Kaká conheceu o trabalho de Cláudia quando viu uma apresentação dela na casa do goleiro Dida. Depois dali, Caroline procurou a ex-vocalista do Babado Novo e a partir de então, as duas ficaram bem próximas.

Homenagem - Depois de gravar a participação no DVD da mulher do jogador Kaká, na quinta, Claudia Leitte permanece na capital paulista, onde será homenageada nesta sexta-feira pelo Baile da Cidade, evento que dá início às festas carnavalescas em São Paulo, promovido pela Revista Vogue.

