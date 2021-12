Claudia Leitte emociona Maria Rita com homenagem a Elis Regina

A cantora Claudia Leitte fez uma homenagem especial a Elis Regina, na noite deste domingo, 13, no cruzeiro Grand Mistral, deixando emocionada a cantora Maria Rita, filha da falecida artista.

Claudia cantou a música 'Vou deitar e rolar', arrancando aplausos de Maria Rita, que ficou sensibilizada e surpresa com a performance da musa baiana interpretando MPB. "Que ousadia, meu Deus! Deu até vergonha", disse a cantora.

A noite no cruzeiro teve ainda show do comediante Marco Luque e o batuque do Olodum que invadiu a madrugada em ritmo de axé e Carnaval.



Veja fotos do show de Claudia Leitte:





