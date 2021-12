Claudia Leitte desiste de camarote exclusivo no Carnaval

Mais uma estrela da axé-music abriu mão de ter um camarote exclusivo para convidados no Circuito Barra-Ondina. Desta vez, foi a cantora Claudia Leitte que, depois de acumular muitas dívidas com o camarote que manteve no último Carnaval no Atlantic Towers, em Ondina, resolveu que não terá o espaço na festa do ano que vem. Pelo menos, não no formato VIP. Esperta, a "nega lora" - ao contrário de Daniela Mercury, que desistiu totalmente da empreitada - está fechando com a Ambev incluir sua marca no Camarote da Brahma, que pela primeira vez se instalará na Bahia, no Barravento. Com a parceria, o espaço passará a se chamar Camarote Brahma by Claudia Leitte. Como o espaço da cervejaria será vendido (por preços que variam de R$ 480 a R$ 890, o dia), não se sabe como funcionará a parceria entre a artista e a empresa. Certo mesmo é que a jurada do The Voice Brasil vai levar seu bloco Largadinho para as ruas e manterá a parceria com a rede Mercure, que passará a se chamar Hotel Claudia Leitte.

Porto da Barra

Eleita várias vezes como uma das 10 melhores praias urbanas do mundo, inclusive pelo respeitado jornal inglês The Guardian, o Porto da Barra, considerada uma das três mais belas praias do País, tem assistido suas areias serem ocupadas pela bandidagem que teima em assustar o bairro. Reduto da galera paz e amor desde os anos 1960, o espaço, apelidado de o mais democrático da cidade, por reunir ali as mais diferentes tribos, infelizmente já não nos pertence mais.

Aluga-se

O casarão que abrigou durante anos o escritório do falecido senador ACM e, até dezembro passado, serviu como QG do prefeito ACM Neto, está aguardando, desde janeiro último, um novo inquilino. Até agora, ninguém se dispôs a ocupar o lugar. O aluguel (R$ 19 mil), dizem os corretores, dificulta. Será?

Conexão angolana

O publicitário Maurício Santana deu uma pausa na agenda em Angola, na África, onde comanda sua agência e veio festejar um ano do restaurante Marfino, na Pituba. Ao lado dos sócios Mônica Sampaio e Dimitri Britto, ele recebeu um grupo de convidados na última terça.

Sexo na cozinha

Criador do blog de gastronomia Cuecas na Cozinha, Alessander Guerra vem lançar, na Praia do Forte, seu segundo livro, Sex and the Kitchen (O Sexo e a Cozinha). Será no evento Tempero do Forte, no dia 30.

Receita pra pegar...

Embora não seja a pimenta o ingrediente do Tempero do Forte, o clima vai arder por lá. É que, além de Sexo na Cozinha, será lançado também o livro Receitas para Pegar Mulher, do chef pernambucano Guga Rocha. Desta vez a chapa vai esquentar. Teresa Paim tá que tá!

Biografia autorizada

Quem parece não estar nem aí para a discussão sobre biografias não autorizadas é Acelino Popó Freitas. O boxeador contou sua história, dentro e fora do ringue, para o jornalista Wagner Sarmento. Com as Próprias Mãos traz revelações. Mas nada de luta. Pelo menos judicial.

Modéstia

Depois de ensaiar com Ivete Sangalo, na casa dela, a música Pra Você, que cantarão juntos em dezembro, na gravação do DVD da artista, na Fonte Nova, Bell Marques disparou: "Tenho certeza de que a homenagem que ela fará a mim no dia da gravação será emocionante".

Alto posto

Leonel Jardim está de mudança para São Paulo. O executivo que cuidava da área de restaurantes da EAO, da Odebrecht, foi convidado por Emílio Odebrecht para ocupar um alto posto na Braskem. Jardim continua sócio do Pobre Juan, que passa a ser tocado aqui por Ivan Duarte.

Casa Cor se (es)vai

Ruy Espinheira Neto faturou o prêmio de projeto mais original pelo Loft do Robinson que criou para a Casa Cor Bahia. Por falar na mostra, que se encerra amanhã, no Iguatemi, esta foi uma das mais fracas edições dos seus 19 anos. Espera-se que volte por cima, de novo, nos 20 anos.

