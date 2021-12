Claudia Leitte conta planos para Festival e Carnaval

Instantes antes de entrar no palco do Festival de Verão, a cantora Claudia Leitte contou sobre seus planos para o carnaval e sobre sua apresentação desta noite deste sábado, 19, na 15º edição do Festival de Verão Salvador. "O figurino de hoje é inspirado em Rita Lee, mas o repertório é de sucessos de minha carreira, para contar ao público minha história. Vai ser divertido", revela a cantora.



Claudia conta que seu foco de trabalho atual é o bloco Largadinho, que fará sua estreia no carnaval de 2013. "Só consigo pensar em botar meu bloco na rua", afirma a loira, que aproveitou para dizer que o axé nunca será substituído por outros estilos musicais, como o sertanejo. "A música baiana não tem como perecer, esse é um momento em que estamos produzindo muito, tá divertido assim".

adblock ativo