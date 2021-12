Claudia Leitte comemora aniversário em boate de Salvador

A cantora Cláudia Leitte se esbaldou na comemoração do seu aniversário de 30 anos neste sábado, 10, no Club Ego, no Rio Vermelho, em Salvador. Ao lado do marido, o empresário Márcio Pedreira, a artista dançou muito e ganhou um "Parabéns para você" com velas especiais e garrafas de champanhe.

